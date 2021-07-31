США возобновили ускоренную депортацию нелегальных иммигрантов в Центральную Америку

Соединенные Штаты возобновили в пятницу депортацию нелегальных иммигрантов в страны Центральной Америки по ускоренной процедуре. Об этом сообщило в письменном заявлении Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, передает ТАСС.

По его свидетельству, такому выдворению подвергаются «определенные семьи, недавно прибывшие на южную границу» страны и не имеющие «законных оснований на пребывание в Соединенных Штатах». Эти граждане отправляются специальными депортационными рейсами воздушным транспортом на родину — в Гватемалу, Сальвадор и Гондурас, уточняется в документе. Американские власти ясно сигнализируют таким образом, что те лица, которые не имеют повода претендовать на получение убежища в Соединенных Штатах, «будут быстро выдворяться» за пределы страны, подчеркивает МВБ.

Его представители также рассказали газете The Washington Post, что два депортационных рейса были выполнены в пятницу из штата Техас. Один из них был отправлен в Гватемалу, второй — сначала в Сальвадор, а затем в Гондурас. Всего было выдворено за пределы США 73 человека. Изначально предполагалось отправить этими рейсами на родину 147 человек, однако было установлено, что часть подлежавших депортации лиц заразилась коронавирусом или находилась в последние несколько дней в контакте с больными ковидом. В связи с этим таких лиц сняли с рейсов.