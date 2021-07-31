Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть богатейшим человеком в мире после того, как в течение суток потерял почти $14 млрд из-за падения стоимости акций компании, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, передает «Газета.ру».

Безос, чье состояние оценивается в $192,4 млрд, потерял 6,76%, или $13,9 млрд.

Теперь на первом месте в рейтинге владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, чье состояние по оценке Forbes составляет $192,9 млрд.

На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Его состояние выросло до $179,4 млрд.

30 июля стоимость акций Amazon понизилась на 7,56%, до $3,3 тыс. за бумагу. Падение произошло после того, как компания опубликовала отчетность за второй квартал 2021 года, в которой Amazon не оправдал ожидания аналитиков по роcту выручки.