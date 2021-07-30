В Daily Mail вычислили, на сколько похудел Ким

Северокорейский лидер Ким Чен Ын похудел более чем на 20 кг с начала года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что на июльских снимках с первого семинара командиров и политических офицеров Корейской народной армии, фирменный костюм Ким Чен Ына сидит на нем свободно и свисает с талии. Месяц назад южнокорейские и западные СМИ заявляли, что лидер Северной Кореи мог сбросить от 10 до 20 кг. Позже информацию подтвердило гостелевидение КНДР, процитировав, но не показав жителя Пхеньяна, утверждающего, что «истощенное» состояние лидера «разбивает сердца людей».

«Ким Чен Ын набрал примерно 40 кг с момента прихода к власти в 2011 году, налегая на еду и напитки», — утверждает СМИ, ссылаясь на данные южнокорейской разведки.

Максимальный вес политика, по некоторым данным, доходил до 140 кг. Похудение Ким Чен Ына, как считает специалист по Корее в Лейденском университете в Нидерландах Кристофер Грин, используется в качестве изображения «преданного, трудолюбивого» лидера, поскольку страна изо всех сил пытается справиться с продовольственным кризисом и другими проблемами.