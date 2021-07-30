СМИ: Путин и Меркель разругались в 2014 году из-за кризиса в Украине

30 июля, 15:59
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Из-за украинского кризиса 2014 года между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель неоднократно начиналась ругань. Хотя со временем политики научились уважать друг друга, их беседы все равно могли быть неприятными.

Об этом говорится в биографии Меркель, написанной историком Ральфом Боллманом, цитаты из книги приводит РИА Новости.

Отношения между политиками ухудшились после присоединения Крыма к России. По словам Боллмана, Меркель не желала лично ехать в Москву: канцлер якобы не хотела идти на риск быть униженной Путиным. Потому она лично звонила российскому президенту «десятки раз».

Переговоры носили характер дуэлей. «Они говорили друг другу все в лицо… Иногда они даже кричали друг на друга», — утверждается в книге.

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Израильский танкер подвергся нападению в Аравийском море

30 июля, 16:18
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Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана. Об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующий на вопросах безопасности.

По неподтвержденным данным портала, экипаж танкера состоит из 27 человек, в том числе одного россиянина, а также граждан Украины, Грузии, КНР и других стран.

Возможный способ атаки — БПЛА, указывает портал.