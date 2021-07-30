В Британии появилось Космическое командование

В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов страны в космосе, передает РИА Новости со ссылкорй на сообщение британского правительства.

Штаб-квартира Космического командования открылась в Хай-Уиком к западу от Лондона. Отмечается, что создание Космического командования является «важным шагом для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе» и реализуется в рамках заявленных ранее дополнительных инвестиций в размере 1,4 млрд фунтов стерлингов в космос в течение следующих 10 лет. «Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на 24 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году», — сообщили в правительстве.

«По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования — это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе», — отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.

Предполагается, что Космическое командование Великобритании будет сотрудничать со Стратегическим командованием Великобритании и Лабораторией оборонной науки и техники.

Космическое командование Великобритании будет выполнять обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям, в которую входят семь стран: Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и США.