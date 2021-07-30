Европа начала готовиться к глобальной катастрофе

Европейская комиссия разработала руководство, по которому предприятиям на территории ЕС необходимо начать проверку новых проектов дорожной инфраструктуры и энергетики на прочность, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе. Только при соответствии объектов требованиям безопасности в условиях изменения климата страны смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку, сообщает Reuters.

Застройщики автомобильных, железных дорог и электростанций должны гарантировать надежность проектов при наводнениях и разрушительной засухе. Эксперты прописали, какие именно требования нужно соблюдать предприятиям, какое оборудование применять для борьбы с последствиями изменения климата. При должном уровне экологизации и устойчивости в условиях экстремальных природных явлений бизнес сможет получить средства на развитие из специального фонда ЕС в 17,5 миллиарда евро (20,8 миллиарда долларов).

Предприятия должны учитывать возможные риски, связанные с изменением климата в будущем, а в случае выявления «слабых мест» — корректировать строительство дорог, мостов и предприятий энергетики. В качестве мер реагирования рассматриваются изменения конструкций объектов для повышения их устойчивости высоким температурам, создание систем аварийного реагирования при наводнении. Согласно требованиям ЕС, компании также должны рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемого проекта, чтобы проверить его приемлемость и соответствие климатическим целям нулевого уровня загрязнения к 2050 году.

Рекомендации для застройщиков стратегически важной для стран инфраструктуры приняты на фоне катастрофических наводнений, которые в июле обрушились на северо-запад Европы. Члены комиссии ЕС подчеркнули, что даже самые богатые государства оказались не готовы к глобальному потеплению. Сильные дожди и непогода обернулись масштабными экономическими потерями из-за нарушений в цепочках поставок мировой торговли. Экстремальные наводнения в Германии и Бельгии привели к гибели и серьезным травмам сотен людей.