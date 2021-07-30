Госдеп США обвинил Китай в преследовании иностранных журналистов



Китайские власти ведут слежку и преследуют иностранных журналистов, освещающих наводнение в центральной провинции страны Хэнань, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Об этом сообщает ТАСС.

«США глубоко обеспокоены все более жесткой слежкой, преследованием и запугиванием американских и других иностранных журналистов в Китае, включая иностранных журналистов, освещающих наводнение в провинции Хэнань, повлекшее разрушения и человеческие жертвы», — отметил представитель американского Госдепартамента.

По его словам, «иностранным журналистам все чаще отказывают в визах во въезде или пребывании в Китае». Однако конкретных примеров Прайс не привел.

«Мы призываем КНР действовать как ответственная страна, надеемся, что (власти) будут приветствовать иностранные СМИ и мир на предстоящих Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине», — добавил он.

Напомним, в нескольких районах центрального Китая проливные дожди привели к сильным наводнениям, оставив под водой железнодорожные вокзалы и дороги.

В результате наводнения пострадали более десяти городов Центрального Китая. Около 10 тысяч человек в провинции Хэнань были эвакуированы в убежища. По данным агентства Синхуа, стихийное бедствие затронуло около 145 тыс. местных жителей.