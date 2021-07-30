Эксперт: После Афганистана США обязательно ввяжутся в новый военный конфликт

30 июля, 12:00
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Не стоит думать, что у США нет желания ввязаться в новый конфликт после вывода войск из Афганистана. С таким мнением выступил генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко, его цитирует издание Stars and Stripes.

«Не верьте тому, что говорят генералы, послы или представители администрации. Они точно также обещали больше не ввязываться в войны после Вьетнама, — а потом ввели войска в Ирак. А потом — в Афганистан. Так что мы снова ввяжемся в очередную войну», — считает эксперт.

Также Сопко прокомментировал провал американской миссии в Афганистане. По мнению инспектора, его можно объяснить высокомерием и лживостью: власти США полагали, что смогут превратить эту страну в новую Норвегию. Кроме того, все американские лица, ответственные за кампанию, постоянно преувеличивали происходящее на фронте. По словам Сопко, именно за эти ошибки и расплачиваются американцы.

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Закир Гасанов посетил один из общевойсковых полигонов Вооруженных сил

30 июля, 12:15
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.