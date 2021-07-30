В Турции борцы с лесными пожарами локализовали 42 из 63 очагов возгорания

Не стоит думать, что у США нет желания ввязаться в новый конфликт после вывода войск из Афганистана. С таким мнением выступил генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко, его цитирует издание Stars and Stripes.

«Не верьте тому, что говорят генералы, послы или представители администрации. Они точно также обещали больше не ввязываться в войны после Вьетнама, — а потом ввели войска в Ирак. А потом — в Афганистан. Так что мы снова ввяжемся в очередную войну», — считает эксперт.

Также Сопко прокомментировал провал американской миссии в Афганистане. По мнению инспектора, его можно объяснить высокомерием и лживостью: власти США полагали, что смогут превратить эту страну в новую Норвегию. Кроме того, все американские лица, ответственные за кампанию, постоянно преувеличивали происходящее на фронте. По словам Сопко, именно за эти ошибки и расплачиваются американцы.