Ким Чен Ын призвал к повышению боеготовности армии

30 июля, 10:14
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Первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА) прошел в Пхеньяне с 24 по 27 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений, сообщило агентство ЦТАК.

«В настоящее время враждебные силы систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР, наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений», — сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на семинаре.

В мероприятии приняли участие военачальники и политические комиссары всех армейских подразделений. На нем обсуждались вопросы тактической и политической подготовки кадров для армии, а также повышение обороноспособности на фоне роста новых угроз.

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Закир Гасанов посетил один из общевойсковых полигонов Вооруженных сил

30 июля, 12:15
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.