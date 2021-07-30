На Олимпиаде в Токио выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 27 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте оргкомитета «Токио-2020».
Трое из зараженных являются спортсменами. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 225.
Уже второй день подряд обновляется рекорд суточного прироста новых случаев заражения среди людей, связанных с проведением Игр. В четверг организаторы объявили о 24 новых случаях.