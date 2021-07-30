Украина предоставит Турции самолет для борьбы с лесными пожарами

Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами.
«Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра (30 июля — ред.) вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время», — написал Зеленский в своем Twitter.