Украина предоставит Турции самолет для борьбы с лесными пожарами

30 июля, 09:34
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Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами.

«Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра (30 июля — ред.) вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время», — написал Зеленский в своем Twitter.

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Закир Гасанов посетил один из общевойсковых полигонов Вооруженных сил

30 июля, 12:15
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.