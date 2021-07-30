В Турции задержаны члены РКК, подозреваемые в поджоге лесов

30 июля, 09:15
53

Члены террористической организации РКК, подозреваемые в совершении лесных пожаров, арестованы в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса, передают турецкие СМИ.

По предварительным данным, это два брата сирийского происхождения. Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции правоохранительных органов и Национальной разведывательной организации страны.

Отметим, что четыре человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в турецком городе Анталия и его окрестностях, более 180 пострадавших.

﻿

Закир Гасанов посетил один из общевойсковых полигонов Вооруженных сил

30 июля, 12:15
47


Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.