Снегопад в Бразилии

29 июля, 20:27
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Волна холода достигла Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, сообщает РИА Новости  со ссылкой на местный портал G1.

Снег выпал как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град. Согласно видео, размещенным в социальных сетях, местные жители поспешили на улицу, чтобы впервые в этом году поиграть в снежки и слепить снеговиков.

Согласно метеорологам, понижение температур и осадки в виде снега прогнозируются в Бразилии и в ближайшие дни. Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате — Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.

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В Сирии боевики убили 8 солдат правительственных войск

29 июля, 20:53
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Боевики из оппозиционных формирований «Ахрар Хауран» атаковали в четверг посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что при отражении нападения противника погибли восемь солдат и два местных жителя, потери боевиков составили трое убитых.

Боестолкновения произошли преимущественно в районе Дераа-эль-Балад, который блокирован сейчас правительственными силами. Снаряды, выпущенные боевиками, разорвались также в квартале Тарик-эс-Сад, на площади Босра и в лагере беженцев Эс-Сахари. Одна из мин попала в госпиталь «Аль-Ватани», которому нанесен материальный урон, о пострадавших сведений не поступало.

В последние месяцы в провинции Дераа, которая перешла под контроль правительственных сил в 2018 году, активизировали вооруженные вылазки бандформирования, связанные с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра». Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции