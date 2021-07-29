CNN Turk: В районе Бодрума, Аланьи и в провинции Айдын зафиксировали три новых пожара (обновлено)

29 июля, 17:43
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В Турции зафиксировали три новых лесных пожара в курортных регионах, передает телеканал CNN Turk.
Горят населенный пункт Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникёй в Аланье. Туда выехали спасатели и пожарные.


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Власти Турции ведут расследование причин лесных пожаров, виновные в поджогах понесут наказание, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.

«Начато всестороннее расследование причин возгорания. Ответственные за попытки причинить вред нашей природе и лесам в ближайшее время ответят за это. Мы молимся за героев, сражающихся с пожарами. Все возможности нашей страны мобилизованы для борьбы с бедствием», — написал Алтун в Twitter.

В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.