CNN Turk: В районе Бодрума, Аланьи и в провинции Айдын зафиксировали три новых пожара (обновлено)

В Турции зафиксировали три новых лесных пожара в курортных регионах, передает телеканал CNN Turk.

Горят населенный пункт Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникёй в Аланье. Туда выехали спасатели и пожарные.



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Власти Турции ведут расследование причин лесных пожаров, виновные в поджогах понесут наказание, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.

«Начато всестороннее расследование причин возгорания. Ответственные за попытки причинить вред нашей природе и лесам в ближайшее время ответят за это. Мы молимся за героев, сражающихся с пожарами. Все возможности нашей страны мобилизованы для борьбы с бедствием», — написал Алтун в Twitter.

В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали.