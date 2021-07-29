Иран предлагает посредничество для урегулирования отношений Баку и Еревана

Иран выразил готовность стать посредником для обеспечения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана подчеркнул необходимость уважительного отношения всех сторон к признанным на международном уровне границам и отметил, что Иран готов оказать любую помощь для скорейшего обеспечения устойчивого мира на Кавказе, пишет АПА.

С.Хатибзаде выразил сожаление в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе, наблюдаемой в последние дни, и гибелью и ранением нескольких человек с обеих стран. Он призвал обе страны проявлять сдержанность и решать пограничные конфликты мирным путем.