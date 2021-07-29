Минобороны Турции: ВС прибегнут к силе в Афганистане лишь в целях самообороны



В случае сохранения присутствия в Афганистане ВС Турции не будут участвовать в военной миссии и прибегнут к силе лишь в целях самообороны.

Об этом заявила представитель Минобороны Турции Пынар Кара в четверг на брифинге в Анкаре.

Кара напомнила, что турецкие военные находятся на территории Афганистана уже 20 лет, а последние шесть лет занимаются охраной и управлением международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Представитель оборонного ведомства привлекла внимание к заявлению официальных лиц Турции о готовности продолжить миссию по управлению столичным аэропортом и после вывода войск НАТО из Афганистана.

«Обсуждения технического характера по вопросу вклада США и других стран в этот вопрос продолжаются. Любые договоренности по данному вопросу возможны лишь при соблюдении всех условий. Поэтому на данном этапе разглашение какой-либо более полной информации по этому вопросу неуместно. Решения пока не приняты, диалог продолжается», — сообщила Кара.

По ее словам, ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане способствует также формированию новых потоков беженцев в направлении Турции.

«В свете последних событий, с целью предотвращения потока нелегальной миграции, к границе Ирана переброшены дополнительные подразделения ВС Турции. Предпринимаются меры по предотвращению нарушений госграницы», — отметила представитель оборонного ведомства.

Кара далее рассказала об успешной борьбе с террористическими организациями в регионе.

«Только за последние два месяца ВС Турции провели в регионе 40 операций, в то числе десять крупномасштабных. Число террористов, нейтрализованных с начала года, достигло 1 595», — сказала Кара.