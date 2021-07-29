Минобороны Турции: ВС прибегнут к силе в Афганистане лишь в целях самообороны

29 июля, 15:44
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В случае сохранения присутствия в Афганистане ВС Турции не будут участвовать в военной миссии и прибегнут к силе лишь в целях самообороны.

Об этом заявила представитель Минобороны Турции Пынар Кара в четверг на брифинге в Анкаре.

Кара напомнила, что турецкие военные находятся на территории Афганистана уже 20 лет, а последние шесть лет занимаются охраной и управлением международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Представитель оборонного ведомства привлекла внимание к заявлению официальных лиц Турции о готовности продолжить миссию по управлению столичным аэропортом и после вывода войск НАТО из Афганистана.

«Обсуждения технического характера по вопросу вклада США и других стран в этот вопрос продолжаются. Любые договоренности по данному вопросу возможны лишь при соблюдении всех условий. Поэтому на данном этапе разглашение какой-либо более полной информации по этому вопросу неуместно. Решения пока не приняты, диалог продолжается», — сообщила Кара.

По ее словам, ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане способствует также формированию новых потоков беженцев в направлении Турции.

«В свете последних событий, с целью предотвращения потока нелегальной миграции, к границе Ирана переброшены дополнительные подразделения ВС Турции. Предпринимаются меры по предотвращению нарушений госграницы», — отметила представитель оборонного ведомства.

Кара далее рассказала об успешной борьбе с террористическими организациями в регионе.

«Только за последние два месяца ВС Турции провели в регионе 40 операций, в то числе десять крупномасштабных. Число террористов, нейтрализованных с начала года, достигло 1 595», — сказала Кара.

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CNN Turk: В районе Бодрума, Аланьи и в провинции Айдын зафиксировали три новых пожара (обновлено)

29 июля, 17:43
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В Турции зафиксировали три новых лесных пожара в курортных регионах, передает телеканал CNN Turk.
Горят населенный пункт Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникёй в Аланье. Туда выехали спасатели и пожарные.


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Власти Турции ведут расследование причин лесных пожаров, виновные в поджогах понесут наказание, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.

«Начато всестороннее расследование причин возгорания. Ответственные за попытки причинить вред нашей природе и лесам в ближайшее время ответят за это. Мы молимся за героев, сражающихся с пожарами. Все возможности нашей страны мобилизованы для борьбы с бедствием», — написал Алтун в Twitter.

В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали.