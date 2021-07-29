Cоветник Эрдогана: Сотрудничество с Россией по С-400 удовлетворяет потребности Турции

29 июля, 10:44
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Военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится, заявил РИА Новости старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз.

«По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками — будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», — заявил Кючюкйылмаз РИА Новости.

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Отец канадской каноистки сменил пол и будет работать судьей Олимпиаде-2020

29 июля, 11:00
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Каноистка из Канады Хейли Дэниэлс сообщила, что ее отец сменил пол и будет судить Олимпийские игры — 2020 в Токио. Ранее он обслуживал Игры в Рио-де-Жанейро.

«Это история, которая прославляет гендерное равенство, равноправие полов. Мой отец Дункан был международным судьей на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, и он был утвержден на эту роль в Токио. Сюрприз, теперь он — женщина!» — цитирует спортсменку La gazzetta dello sport.

Также смену пола прокомментировал сам отец Дэниэлс.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы меня воспринимали как женщину. Теперь это так, и я благодарю свою дочь Хейли, которая на протяжении всей своей карьеры как спортсмен, всегда боролась за гендерное равенство и права таких людей, как я. Да, я новатор. Мой рост 1,80, У меня огромные руки, и раньше я играл в футбол, но теперь, с переходом, я потерял много мышечной массы», — сказал отец спортсменки.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.