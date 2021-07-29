Советник Эрдогана: России не следует беспокоиться из-за поставок оружия в Украину

России не следует беспокоиться из-за поставок оружия из Турции в Украину, заявил в интервью РИА Новости старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.

«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», — сказал он.

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники нужны для сдерживания России в случае «крупномасштабной атаки на Украину». На это депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил, что «Байрактары» подобны «тонкой соломинке», которой безрассудно пугать российскую армию.

Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.