Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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Сопредседатели МГ ОБСЕ обеспокоены инцидентами на границе Армении и Азербайджана

29 июля, 20:38
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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев из Российской Федерации) сделали заявление, сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

Сопредседатели с обеспокоенностью следят за недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана, включая сообщения о человеческих жертвах. Сопредседатели призывают стороны немедленно разрядить обстановку, воздержаться от провокационной риторики и действий и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня.

Сопредседатели подтверждают необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов существа конфликта.

Сопредседатели подтверждают свою решительную поддержку продолжающихся усилий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.