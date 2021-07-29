США вернут 17 тыс. древних артефактов Ираку

Соединенные Штаты вернут в Ирак 17 000 археологических сокровищ, которым около четырех тысяч лет, сообщил министр культуры, туризма и древностей Ирака Хасан Надхим.

«Это крупнейшее возвращение древностей в Ирак. [Решение] стало результатом многомесячных усилий иракских властей совместно с посольством в Вашингтоне», —цитирует министра телеканал Al Jazeera.

Заявление было сделано через несколько дней после встречи премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.