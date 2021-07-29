США вернут 17 тыс. древних артефактов Ираку

29 июля, 09:47
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Соединенные Штаты вернут в Ирак 17 000 археологических сокровищ, которым около четырех тысяч лет, сообщил министр культуры, туризма и древностей Ирака Хасан Надхим.

«Это крупнейшее возвращение древностей в Ирак. [Решение] стало результатом многомесячных усилий иракских властей совместно с посольством в Вашингтоне», —цитирует министра телеканал Al Jazeera.

Заявление было сделано через несколько дней после встречи премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

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В Минобороны опровергли дезинформацию армянской стороны

29 июля, 11:14
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«Распространяемая армянской стороной информация о якобы нарушении режима прекращения огня нашей стороной, не соответствует действительности».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сообщаем, что азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на Кельбаджарском направлении государственной границы двух стран», — говорится в сообщении.