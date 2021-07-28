С iPhone на Android-устройства можно будет оперативно переносить данные

Google создает софт, который поможет быстро переносить данные с iPhone на Android-устройства, передает РИА Новости со ссылкой на 9to5google.

Упоминание о возможности появилось в обновленной версии программы «Инструмент восстановления данных». Пользователям iOS предложат скачать специальное ПО, которое с помощью Wi-Fi-соединения перенесет данные и приложения с iPhone на Android-смартфон. Исключение составит лишь тот софт, которого нет в Google Play.

Сейчас процесс миграции довольно сложен — пользователю iOS-устройства приходится создавать резервную копию на Google Диск. Когда учетная запись Google добавляется на новый Android-гаджет, то открывается доступ к этому контенту. Но таким способом невозможно перенести приложения.

Программы Switch to Android еще нет в App Store, но вскоре она может там появится. Apple уже несколько лет предлагает аналогичный софт.