Илон Маск раскритиковал магазин Apple

28 июля, 18:45
40

Глава Tesla Илон Маск обвинил Apple в неконкурентной борьбе за рынок, сообщает издание 9to5mac.

В разговоре с прессой, посвященному квартальному отчету Tesla, Маска попросили прокомментировать открытие сети зарядок Supercharger для сторонних автомобилей. Предприниматель отметил, что целью компании является поддержка устойчивой энергетики. «Это не для того, чтобы создать огороженный сад и использовать его для избиения конкурентов, как это делают некоторые компании», — заметил Маск и упомянул название Apple.

По мнению журналистов, таким образом Илон Маск раскритиковал компанию Тима Кука и ее магазин приложений. Вероятно, поводом для этого стал тот факт, что на устройства Apple можно загружать только приложения из официального магазина App Store.

В ходе публикации отчета Tesla за второй квартал стало известно, что компания Илона Маска показала рекордную прибыль. Чистая прибыль составила 1,14 миллиарда, общая выручка от продажи электромобилей достигла 10,21 миллиарда долларов.

Apple не в первый раз обвиняют в монополизации рынка. В августе американский IT-гигант удалил учетную запись разработчика компьютерных игр Epic Games и флагманскую игру компании Fortnite. Причиной стало введение в тайтл внутриигровых платежей в обход правил Apple. В отчет представители Epic Games обвинили Apple в создании монополии и подали на нее в суд.

﻿

МЧС принимает неотложные меры в связи с сильным ветром

28 июля, 19:58
122

Начиная с ночи 28 июля, сильный ветер в Баку привел к ряду последствий.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на основании информации, поступившей на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, в связи ситуациями, представляющими угрозу жизни и здоровью людей, соответствующие аварийно-спасательные силы приняли необходимые меры безопасности.

Так, на основании поступившей информации о том, что под завалами в результате обрушения крыши частного жилого дома по улице Надира Гулиева в поселке Бузовна Хазарского района Баку, один человек оказался в беспомощном состоянии, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, которая вытащили пострадавшего из-под завала и передали его по назначению.

Были проведены аварийно-спасательных операции и в других частях столицы.