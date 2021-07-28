В AstraZeneca заявили о повышенной вероятности тромбообразования после первой дозы вакцины

28 июля, 15:30
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Вероятность образования тромбов у пациентов, получивших первую дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, заметно выше, чем у непривитых людей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении фармацевтической фирмы, передает ТАСС.

Отмечается, что, согласно опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet исследованию, тромбоцитопения возникает у восьми человек из миллиона вакцинированных первой дозой препарата Vaxzevria от AstraZeneca. При этом после получения второй дозы тромбы образовывались у 2,3 человека на один миллион привитых, что сравнимо с показателями тех людей, кто не получал прививку.

Это исследование было проведено на основании данных AstraZeneca о побочных эффектах вакцины, собранных по всему миру. Учитывались сведения, полученные до 30 апреля в течение 14 дней после инъекции первой или второй дозы.

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В Азербайджане за сутки 750 человек заразились коронавирусом

28 июля, 17:50
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В Азербайджане выявлено еще 750 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились, 3 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 341933 факта заражения коронавирусной инфекцией. 332 259 человек вылечились, 5 014 скончались, число активных больных — 4526.

За прошедшие сутки проведено 11058 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4003650 теста.