В AstraZeneca заявили о повышенной вероятности тромбообразования после первой дозы вакцины

Вероятность образования тромбов у пациентов, получивших первую дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, заметно выше, чем у непривитых людей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении фармацевтической фирмы, передает ТАСС.

Отмечается, что, согласно опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet исследованию, тромбоцитопения возникает у восьми человек из миллиона вакцинированных первой дозой препарата Vaxzevria от AstraZeneca. При этом после получения второй дозы тромбы образовывались у 2,3 человека на один миллион привитых, что сравнимо с показателями тех людей, кто не получал прививку.

Это исследование было проведено на основании данных AstraZeneca о побочных эффектах вакцины, собранных по всему миру. Учитывались сведения, полученные до 30 апреля в течение 14 дней после инъекции первой или второй дозы.