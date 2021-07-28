Блинкен: Талибы не получат признания на мировой арене, если придут к власти силой

28 июля, 15:16
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Движение «Талибан» не получит признания со стороны мирового сообщества, если силой захватит власть в Афганистане, заявил в среду в ходе визита в Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Талибы говорят, что стремятся получить признание на мировой арене, международную помощь для Афганистана. Возможно, они хотят и того, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы отменили санкции и так далее. Так вот: захват власти силой, нарушение прав собственного народа — это неверный способ реализации этих целей», — заявил Блинкен, слова которого приводят западные и индийские СМИ.

Как сообщалось, Блинкен также заявил, что обеспокоен данными о военных успехах движения «Талибан» в Афганистане.

«Талибы захватывают новые территории… Поступают сообщения о совершаемых ими в Афганистане зверствах. Это вызывает сильное беспокойство. Такое положение вещей вызывает опасения в том, что касается дальнейших планов талибов в Афганистане», — цитируют Блинкена индийские СМИ.

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон «активно работает на дипломатическом уровне над тем, чтобы стороны конфликта нашли решение для Афганистана».

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Токсиколог: Большую проблему создает доступность метамфетамина из-за низкой цены

28 июля, 17:45
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«Если у наркозависимого человека нет силы воли, лечение становится неэффективным».

Об этом заявил главный токсиколог города Баку Исмаил Эфендиев, передает «Репорт».

Он отметил, что в настоящее время в стране возросло количество случаев отравлений метамфетамином.

«Вещество попадает в организм через дыхательные пути и потом уже в кровь. После приема метамфетамина в головном мозге резко повышается концентрация дофамина, что впоследствии приводит к осложнениям. Сегодня распространены разновидности метамфетамина в виде прозрачных кристаллов, напоминающих стеклянную крошку. Большую проблему создает доступность вещества из-за низкой цены. Цена метамфетамина в стране начинается примерно с 10 манатов. Таким образом, можно предположить, что по всей стране метамфетамин синтезируется в нелегальных лабораториях. Токсины выводятся из организма через кожу, что приводит к развитию ран и царапин. Другими осложнениями являются язвы во рту и выпадение зубов, проблемы с деснами. Метамфетамин приводит к инвалидности за короткий промежуток времени».