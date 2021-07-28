Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем

Лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил положение дел в стране с трудностями военного времени — по его словам, пандемия стала «критическим моментом» для Северной Кореи.

Об этом он сообщил на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне, передает РИА Новости.

«Но, как и поколение победителей, которое, столкнувшись с самым серьезным национальным бедствием, проявило самую большую храбрость и обрело самую крупную победу и почести, наше поколение продолжит эту прекрасную традицию и превратит нынешний сложный решающий период в еще большую новую победу», — отметил он.