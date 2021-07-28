Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем

28 июля, 14:27
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Лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил положение дел в стране с трудностями военного времени — по его словам, пандемия стала «критическим моментом» для Северной Кореи.

Об этом он сообщил на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне, передает РИА Новости.

«Но, как и поколение победителей, которое, столкнувшись с самым серьезным национальным бедствием, проявило самую большую храбрость и обрело самую крупную победу и почести, наше поколение продолжит эту прекрасную традицию и превратит нынешний сложный решающий период в еще большую новую победу», — отметил он.

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Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

28 июля, 15:00
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.