Делегация «Талибана» провела переговоры с главой МИД Китая

28 июля, 13:00
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Министерство иностранных дел Китая подтверждает визит в страну главы политического офиса «Талибана» в Катаре муллы Абдуллы Гани Барадара, который встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И,  заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«28 июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдуллой Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай», — сообщил он в ходе брифинга.

Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на официального представителя политического офиса «Талибана» в Дохе Мохаммада Наима сообщал, что высокопоставленная делегация из девяти членов руководства движения прибыла с двухдневным визитом в КНР.

«Делегация во главе с заместителем руководителя движения муллой Абдулом Гани Барадаром провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, — цитирует Наима телеканал. — Были обсуждены текущая обстановка в Афганистане и мирный процесс».

«Талибан» заверил Китай, что афганская территория не будет использоваться для создания угрозы безопасности какой-либо другой стране», — отметил Наим.

По его словам, Китай заявил о намерении продолжать и расширять сотрудничество с афганским народом и оказывать помощь в мирном процессе, пишет ТАСС.

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Блинкен: Талибы не получат признания на мировой арене, если придут к власти силой

28 июля, 15:16
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Движение «Талибан» не получит признания со стороны мирового сообщества, если силой захватит власть в Афганистане, заявил в среду в ходе визита в Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Талибы говорят, что стремятся получить признание на мировой арене, международную помощь для Афганистана. Возможно, они хотят и того, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы отменили санкции и так далее. Так вот: захват власти силой, нарушение прав собственного народа — это неверный способ реализации этих целей», — заявил Блинкен, слова которого приводят западные и индийские СМИ.

Как сообщалось, Блинкен также заявил, что обеспокоен данными о военных успехах движения «Талибан» в Афганистане.

«Талибы захватывают новые территории… Поступают сообщения о совершаемых ими в Афганистане зверствах. Это вызывает сильное беспокойство. Такое положение вещей вызывает опасения в том, что касается дальнейших планов талибов в Афганистане», — цитируют Блинкена индийские СМИ.

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон «активно работает на дипломатическом уровне над тем, чтобы стороны конфликта нашли решение для Афганистана».