Делегация «Талибана» провела переговоры с главой МИД Китая

Министерство иностранных дел Китая подтверждает визит в страну главы политического офиса «Талибана» в Катаре муллы Абдуллы Гани Барадара, который встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«28 июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдуллой Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай», — сообщил он в ходе брифинга.

Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на официального представителя политического офиса «Талибана» в Дохе Мохаммада Наима сообщал, что высокопоставленная делегация из девяти членов руководства движения прибыла с двухдневным визитом в КНР.

«Делегация во главе с заместителем руководителя движения муллой Абдулом Гани Барадаром провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, — цитирует Наима телеканал. — Были обсуждены текущая обстановка в Афганистане и мирный процесс».

«Талибан» заверил Китай, что афганская территория не будет использоваться для создания угрозы безопасности какой-либо другой стране», — отметил Наим.

По его словам, Китай заявил о намерении продолжать и расширять сотрудничество с афганским народом и оказывать помощь в мирном процессе, пишет ТАСС.