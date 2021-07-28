ВОЗ: Число стран со штаммом «дельта» выросло за неделю с 124 до 132

28 июля, 10:08
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Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 20 по 27 июля на восемь и достигло 132.

Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, «132 страны и территории, в том числе восемь новых, сообщили о случаях заражения вариантом «дельта».

В целом география распространения четырех штаммов («альфа», «бета», «гамма» и «дельта»), которые отнесены к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность (англ. — variants of concern), «продолжает расти». Обеспокоенность у ВОЗ вызывает продолжающееся распространение в мире всех четырех штаммов, входящих в эту группу. Вариант «альфа», обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 27 июля в 182 странах (на две больше, чем неделей раньше). Вариант «бета», который был выявлен в августе прошлого года в ЮАР, сейчас присутствует в 131 государстве (на одно больше, чем на предыдущей неделе), а «гамма», который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 78 до 81 страны.

Заболеваемость увеличилась в мире за минувшую неделю на 8%: было выявлено более 3,8 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом число случаев с летальным исходом выросло на 21%, и всего их зарегистрировано за неделю более 69 тыс. По данным ВОЗ на 27 июля, в мире было зарегистрировано с начала пандемии 194 608 040 случаев заражения коронавирусом и 4 170 155 летальных исходов.

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Обвиняемые в шпионаже армяне раскаялись на суде

28 июля, 12:16
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Продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян -Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

На процессе под председательством судьи Али Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям в качестве свидетеля дал показания Видади Оруджалиев.

Он сказал, что служил в N-ской воинской части: «11 ноября 2020 года мы несли службу в направлении Шуши. В это время мы увидели, что два человека наблюдают за нашими позициями в направлении Шуши. Мы их задержали, допросили. Узнали, что они являются гражданами Армении. Мы спросили их, что они здесь делают. Они не смогли ответить. Мы передали их соответствующим государственным структурам.

Свидетель отметил, что при задержании обвиняемых при них не было гуманитарной помощи: «От места, где их задержали, дороги в город Ханкенди нет».

Другой свидетель, который сегодня должен был дать показания, на процессе не участвовал. В связи с этим в суд поступила справка Министерства обороны. В справке было отмечено, что офицер — полковник-лейтенант Вугар Абдуллаев, который должен был дать показания в качестве свидетеля, не сможет в ближайшее время принять участие в суде, так как находится на службе по специальному заданию. Свидетель заявлял, что подтверждает показания, данные им следствию, и просил зачитать показания в суде.

Суд зачитал показания, данные В.Абдуллаевым следствию.

В своих показания следствию свидетель сообщил, что во время несения службы с сослуживцем Видади Оруджалиевым 11 ноября 2020 года они увидели, как два человек наблюдают за их позициями: «Мы приказали им остановиться, они не понимали нас. Расспросили их, некоторые отвечали на русском. Посмотрели их паспорта и поняли, что они являются гражданами Армении. Спросили их, чем они тут занимаются. Они не ответили. Задержали их, передали соответствующим госструктурам».

Затем на заседании были изучены документы.

Суджян Геворг Рубенович выразил раскаяние: «Просим прощения у всех, прошу простить меня».

Попросил прощения и другой обвиняемый – Давит Давтян: «Пусть Бог покарает меня за содеянное».

Судьи объявили о завершении судебного рассмотрения. Прокурора попросили зачитать обвинительный акт. В настоящее время прокурор зачитывает обвинение.