На севере Ирака погибли двое турецких военных

28 июля, 09:39
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Двое турецких военных погибли в ходе столкновения с террористами РКК на севере Ирака, еще один получил ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Во время перестрелки уничтожен один боевик.

Инцидент имел место при прочесывания военными местности в районе Хакурк, расположенном в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции Pençe.

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Джейхун Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции

28 июля, 12:20
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Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией. Об этом сказал 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом в Баку.

В свою очередь, Шентоп отметил, что декларация укрепит связи между двумя странами.

Он подчеркнул, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану карты минных полей.

При этом глава МИД Азербайджана отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу имеет важное значение.

«Шушинская декларация является одним из больших наших успехов. В 44-дневной Отечественной войне Турция поддержала Азербайджан. Мы чувствовали ее поддержку, которая продолжается и сегодня, отчего испытываем чувство большой гордости», — сказал Байрамов.