В Иране обезвредили группу террористов в провинции Западный Азербайджан

27 июля, 16:28
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Иранские силы безопасности обезвредили террористическую группу, действовавшую в расположенной на северо-западе страны провинции Западный Азербайджан. Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что в районе города Букан была выявлена и обезврежена группа из трех человек. В ходе операции два террориста были убиты, еще один получил ранение. После этого три сообщника попытались прийти на помощь попавшей в засаду группировке. Все они были арестованы.

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Ученые предупредили о рекордной жаре в мире в ближайшие 10 лет

27 июля, 18:15
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Ученые из Высшей технической школы Цюриха рассказали, что на Земле ускоряется рост температур, что приведет к тому, что в ближайшие десять лет будут наблюдаться рекордные периоды аномальной жары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — отметил участник исследования Эрик Фишер.

По результатам исследования, ученые обнаружили, что периоды аномально жаркой температуры могут быть связаны с выбросом парниковых газов. Чем выше показатели выбросов газов, тем чаще могут случаться периоды жары.

Также эксперты подчеркнули, что планета за десятилетие прогревается на 0,18C°, это гораздо быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет.

По мнению ученых, на сегодняшний день необходимо сократить выбросы парниковых газов.

Однако, принимаемые меры могут оказаться недостаточными на фоне того, как быстро парниковые газы меняют климат Земли, добавили специалисты.