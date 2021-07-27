Талибы обесточили Кабул

Боевики движения «Талибан» совершили подрыв опор ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул и близлежащие к нему провинции без света. Об этом сообщила во вторник афганская национальная энергетическая компания «Брешна».
«Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации», — говорится в сообщении.
Афганистан покрывает потребность в электроэнергии за счет импорта из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Опоры линий электропередачи периодически становятся мишенями боевиков террористических организаций в ходе продолжающихся боестолкновений.