ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) убрала российский штамм коронавируса (АТ.1) из списка для мониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

Этот вариант SARS-CoV-2 обнаружили в России в январе этого года, однако в список мониторинга ВОЗ его включили только в июне.

ВОЗ отслеживает штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые, предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять быть опасны в будущем, но по которым нет необходимых доказательств.

Сейчас в перечень входят 15 вариантов, три из которых — эпсилон, зета и тета.

По последним данным организации во всем мире насчитывается чуть более 194 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 194,7 миллиона. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. В России за время пандемии выявили 6 172 812 случаев коронавируса. Она занимает четвертое место в этом списке.