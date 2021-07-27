Макрон звонил премьеру Израиля из-за скандала со шпионским ПО

27 июля, 13:55
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Президент Франции Эммануэль Макрон сделал телефонный звонок главе израильского правительства Нафтали Беннету, чтобы убедиться в должном расследовании утверждений о шпионском программном обеспечении (ПО). Об этом стало известно израильскому телевидению, передает The Times of Israel.

Беннет заверил французского лидера, что скандал вокруг ПО Pegasus израильской фирмы NSO Group начался из-за событий, которые произошли до того, как он стал премьером Израиля в мае 2020 года. До этого израильское правительство возглавлял Беньямин Нетаньяху. При этом Беннет ясно дал понять, что Тель-Авив сделает выводы из сложившейся ситуации.

Макрон также выразил беспокойство по поводу возможного использования властями Марокко «мощных» вредоносных программ для слежки. Беннет, в свою очередь, допустил возможный визит министра обороны Израиля Бенни Ганца в Париж.

Звонок подтвердил Елисейский дворец в разговоре с Euractiv. Однако в резиденции Макрона отказались называть подробности его диалога с Беннетом. Также Елисейский дворец сообщил, что французский лидер сменил телефон и номер после сообщений о возможном попадании своего имени в списки тех, за кем следили с помощью Pegasus.

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Бакинский школьник поступил сразу в 6 престижных университетов

27 июля, 14:05
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Бакинский школьник, завоевавший золотую медаль на международной олимпиаде по биологии, принят сразу в 6 престижных высших учебных заведений Азербайджана и Турции, передает «Репорт».

Выпускник средней школы № 102 Ранал Гурбанов получил возможность продолжить образование в Азербайджанском медицинском университете, турецком Университете Аджибадем, Стамбульском университете Джеррахпаша, Университете Коч, Университете Бахчешехир и Эскишехирский университете Османгази.

В связи с поступлением на годичные курсы в США Р. Гурбанов временно приостановил свое обучение в Стамбульском университете Джеррахпаша.

Отметим, что Р. Гурбанов был удостоен золотой медали на 32-й Международной олимпиаде по биологии, проходившей в Португалии с 18 по 23 июля 2021 года, став лучшим среди 296 учеников из 76 стран. Кроме того, в 2020 году он был удостоен серебряной медали на 31-й Международной олимпиаде IBO Challenge 2020.