Папа Римский рассказал, почему голод является преступлением

27 июля, 14:47
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Papal audience

Папа Римский Франциск заявил, что существование голода в мире является преступлением, поскольку голод — нарушение прав человека.

«Мы производим достаточно пищи, чтобы прокормить всех, и при этом многим не хватает куска хлеба. И это — настоящий позор, преступление по нарушению основополагающих прав человека», — заявил понтифик в обращении, направленном участникам встречи в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, передает «Газета.ру».

Встреча состоялась в рамках подготовки к саммиту ООН по продовольственным системам, который состоится в сентябре в Нью-Йорке.

Понтифик добавил, что, хотя новые технологии и разрабатываются для увеличения возможностей производства пищи на Земле, люди продолжают «эксплуатировать природу до точки стерилизации, тем самым расширяя не только внешние, но и внутренние духовные пустыни».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что изменение климата и конфликты являются следствием и движущей силой бедности и неравенства доходов.

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Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз $52 тыс.

27 июля, 15:59
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Сотрудники главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного вывоза из Азербайджана $52 тыс., сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Иностранный гражданин, путешествующий рейсом Баку-Стамбул, при прохождении таможенного контроля не заявил ни в устной, ни в письменной, ни в электронной форме о наличии при нем валюты. При прохождении его багажа через рентгеновский аппарат были выявлены подозрительные предметы», — отмечает ведомство.

Для повторного осмотра багажа, пассажир был препровожден в досмотровую комнату.

«При повторном досмотре в сумке и чемодане гражданина были выявлены незадекларированные $52 тыс.», — подчеркивает ГТК, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».