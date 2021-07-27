Папа Римский рассказал, почему голод является преступлением

Papal audience

Папа Римский Франциск заявил, что существование голода в мире является преступлением, поскольку голод — нарушение прав человека.

«Мы производим достаточно пищи, чтобы прокормить всех, и при этом многим не хватает куска хлеба. И это — настоящий позор, преступление по нарушению основополагающих прав человека», — заявил понтифик в обращении, направленном участникам встречи в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, передает «Газета.ру».

Встреча состоялась в рамках подготовки к саммиту ООН по продовольственным системам, который состоится в сентябре в Нью-Йорке.

Понтифик добавил, что, хотя новые технологии и разрабатываются для увеличения возможностей производства пищи на Земле, люди продолжают «эксплуатировать природу до точки стерилизации, тем самым расширяя не только внешние, но и внутренние духовные пустыни».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что изменение климата и конфликты являются следствием и движущей силой бедности и неравенства доходов.