Число жертв обрушения здания в Майами достигло 98



Число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американском городе Сарфсайд (Флорида) достигло 98.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще одного погибшего в результате трагедии 24 июня — 54-летней женщины, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

При этом она выразила надежду на то, что это последняя жертва обрушения.

В городе Сарфсайд с населением около 5 600 человек 24 июня внезапно обрушилась часть 13-этажного жилого здания Champlain Towers, в котором было расположено 270 квартир.