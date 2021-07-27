Число жертв обрушения здания в Майами достигло 98

27 июля, 18:45
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Число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американском городе Сарфсайд (Флорида) достигло 98.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще одного погибшего в результате трагедии 24 июня — 54-летней женщины, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

При этом она выразила надежду на то, что это последняя жертва обрушения.

В городе Сарфсайд с населением около 5 600 человек 24 июня внезапно обрушилась часть 13-этажного жилого здания Champlain Towers, в котором было расположено 270 квартир.

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Члены азербайджанской диаспоры побывали в Джыдыр дюзю в Шуше

27 июля, 19:58
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Представители азербайджанской диаспоры посетили Джыдыр дюзю в Шуше.

Визит наших проживающих за рубежом соотечественников в культурную столицу Азербайджана был организован Государственным комитетом по работе с диаспорой.

Визит под лозунгом «Благодаря силе железного кулака мы в Шуше» — самое важное и значимое мероприятие в истории азербайджанской диаспоры, отмечает «Репорт».

В поездке приняли участие 72 соотечественника из 24 стран мира.