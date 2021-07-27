США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном

27 июля, 11:59
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о введении новых ограничений на полеты над территорией Афганистана для американских авиакомпаний, передает «Газета.ру».

Полеты, выполняемые на высоте менее 26 тыс. футов (около 8 км), запрещены в районе полетной информации Кабула, в который входит почти вся территория Афганистана, за исключением рейсов в столичный международный аэропорт имени Хамида Карзая.

«Операторам полетов США на территории и в воздушном пространстве Афганистана напоминают, что повстанческая деятельность и военные операции.. продолжаются в стране. Гражданские самолеты, летевшие на малых высотах, были повреждены», — говорится в сообщении.

Предупреждение вводится в связи с рисками, вызванными «экстремистской или военной деятельностью». Новый запрет введен после усиления боевых действий между талибами (организация запрещена в России) и афганскими правительственными силами, поскольку войска США продолжают выводить из страны.

Ограничения не распространяются на военные операции США.

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Бакинский школьник поступил сразу в 6 престижных университетов

27 июля, 14:05
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Бакинский школьник, завоевавший золотую медаль на международной олимпиаде по биологии, принят сразу в 6 престижных высших учебных заведений Азербайджана и Турции, передает «Репорт».

Выпускник средней школы № 102 Ранал Гурбанов получил возможность продолжить образование в Азербайджанском медицинском университете, турецком Университете Аджибадем, Стамбульском университете Джеррахпаша, Университете Коч, Университете Бахчешехир и Эскишехирский университете Османгази.

В связи с поступлением на годичные курсы в США Р. Гурбанов временно приостановил свое обучение в Стамбульском университете Джеррахпаша.

Отметим, что Р. Гурбанов был удостоен золотой медали на 32-й Международной олимпиаде по биологии, проходившей в Португалии с 18 по 23 июля 2021 года, став лучшим среди 296 учеников из 76 стран. Кроме того, в 2020 году он был удостоен серебряной медали на 31-й Международной олимпиаде IBO Challenge 2020.