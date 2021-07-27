США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о введении новых ограничений на полеты над территорией Афганистана для американских авиакомпаний, передает «Газета.ру».

Полеты, выполняемые на высоте менее 26 тыс. футов (около 8 км), запрещены в районе полетной информации Кабула, в который входит почти вся территория Афганистана, за исключением рейсов в столичный международный аэропорт имени Хамида Карзая.

«Операторам полетов США на территории и в воздушном пространстве Афганистана напоминают, что повстанческая деятельность и военные операции.. продолжаются в стране. Гражданские самолеты, летевшие на малых высотах, были повреждены», — говорится в сообщении.

Предупреждение вводится в связи с рисками, вызванными «экстремистской или военной деятельностью». Новый запрет введен после усиления боевых действий между талибами (организация запрещена в России) и афганскими правительственными силами, поскольку войска США продолжают выводить из страны.

Ограничения не распространяются на военные операции США.