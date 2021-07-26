Макрона в Полинезии нарекли новым именем

Президент Франции во время визита во французскую Полинезию получил новое имя.

«Наша часть французской идентичности желанна, и мы принимаем ее: мы — маркизийцы, полинезийцы, французы, и мы гордимся этим, господин президент», — сказала мэр коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо на церемонии приветствия президента. Ее слова приводит «Газета.ру» со ссылкой на Le Nouvel Observateur.

После этого она дала Макрону новое имя — Те Ака Ики Тааоа, что означает «великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко». Французский президент, в свою очередь, начал свою речь в ходе визита с приветствия несколькими словами на языке каждого острова архипелага.

Отмечается, что это первый за всю историю Пятой республики визит президента на Маркизские острова. По этому случаю жители островов провели для главы государства традиционную церемонию с участием 600 танцоров и музыкантов с шести Маркизских островов.