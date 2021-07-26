В лондонском баре обслуживают и собак

27 июля, 00:31
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В Лондоне появился бар, который готовит коктейли и для людей, для их собак.

Бар открылся в июне этого года. Туда можно прийти вместе с питомцем и провести вечер пятницы за алкогольными коктейлями (для людей) и коктейлями из овощных и фруктовых соков (для собак). Так, хвостатым посетителям можно заказать коктейль из морковного сока, яблочного или свекольного. Также можно заказать набор, в который войдут напитки и для собак, и для хозяев.

По словам владельца бара Джейми Свона, главная идея заведения в том, что собака может отдыхать со своим хозяином в любом месте. Также это поможет побороть тревогу из-за того, что с прекращением жесткого локдауна владельцы питомцев стали проводить с ними меньше времени.

«Когда у вас есть собака, вы и правда можете чувствовать себя плохо, когда оставляете питомца одного», — говорит Свон, которого цитирует Reuters.

Владелец заведения добавил, что особенно могут тревожиться те люди, кто завел собаку во время пандемии: ведь и питомец, и хозяин привыкли к тому, что они все время были рядом друг с другом.

Помимо коктейлей и вечернего отдыха, бар предлагает услугу по присмотру за псами днем, пока их владельцы на работе.

«Я больший поклонник коктейлей. Прихожу сюда в четверг и в пятницу. Очень приятно иметь возможность взять с собой своего пса и знать, что он тоже хорошо проведет время», — рассказал один из посетителей Дом Мур.

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В Украине раскрыли финансовую пирамиду

27 июля, 01:00
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Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети. Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

«Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах», — говорится в сообщении спецслужбы.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они проведены на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъяты документы, имеющие доказательное значение, ювелирные изделия, печати юридических лиц, мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую для следствия информацию, имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.