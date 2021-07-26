Сотни человек стали жертвами огнестрельных ранений в США

26 июля, 22:30
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В период с 17 по 23 июля в США было совершено более 915 нападений с применением огнестрельного оружия, в результате которых погибло более 430 человек. Еще 1007 человек получили ранения. Об этом, согласно информации «Анадолу», сообщает издание The Hill со ссылкой на данные некоммерческой организации «Архив насилия с применением огнестрельного оружия» (GVA).

Отмечается, что в США участились случаи насилия с применением огнестрельного оружия.

Наибольшее число случаев насилия с применением огнестрельного оружия было зафиксировано в американском штате Иллинойс — (109). Далее следуют Техас (63), Пенсильвания (59) и Калифорния (52).

Кроме того, с начала года в США было совершено более 13 500 самоубийств с помощью огнестрельного оружия.

При этом в результате вооруженного насилия с начала года по всей стране погибли более 24 тысяч человек, 800 из которых были младше 18 лет, а 174 — младше 12 лет.

В 2020 году этот показатель превысил 43 тыс., достигнув самого высокого уровня за последние 20 лет.

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В лондонском баре обслуживают и собак

27 июля, 00:31
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В Лондоне появился бар, который готовит коктейли и для людей, для их собак.

Бар открылся в июне этого года. Туда можно прийти вместе с питомцем и провести вечер пятницы за алкогольными коктейлями (для людей) и коктейлями из овощных и фруктовых соков (для собак). Так, хвостатым посетителям можно заказать коктейль из морковного сока, яблочного или свекольного. Также можно заказать набор, в который войдут напитки и для собак, и для хозяев.

По словам владельца бара Джейми Свона, главная идея заведения в том, что собака может отдыхать со своим хозяином в любом месте. Также это поможет побороть тревогу из-за того, что с прекращением жесткого локдауна владельцы питомцев стали проводить с ними меньше времени.

«Когда у вас есть собака, вы и правда можете чувствовать себя плохо, когда оставляете питомца одного», — говорит Свон, которого цитирует Reuters.

Владелец заведения добавил, что особенно могут тревожиться те люди, кто завел собаку во время пандемии: ведь и питомец, и хозяин привыкли к тому, что они все время были рядом друг с другом.

Помимо коктейлей и вечернего отдыха, бар предлагает услугу по присмотру за псами днем, пока их владельцы на работе.

«Я больший поклонник коктейлей. Прихожу сюда в четверг и в пятницу. Очень приятно иметь возможность взять с собой своего пса и знать, что он тоже хорошо проведет время», — рассказал один из посетителей Дом Мур.