В рамках мер, предпринятых командованием ВС Турции в ответ обстрел террористами бронемашины с турецкими военными на севере Сирии, за последние дни ликвидированы 12 боевиков сирийского крыла РКК — YPG.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения командного штаба Второй армии ВС Турции, откуда координируется переброска войск и действия подразделений ВС Турции в Сирии.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в зоне антитеррористической операции «Щит Евфрата» ранее погибли двое турецких военных. «Мы отомстили за гибель братьев по оружию», — подчеркнул турецкий министр (цитата по «Анадолу»).

По его словам, активные шаги по устранению угрозы терроризма продолжаются не только в Сирии, но и в Ираке. «Только с начала года в рамках операций ВС Турции на севере Ирака нейтрализован 1581 террорист», — сообщил Акар.

Хулуси Акара в поездке сопровождают начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий сухопутными силами генерал Умит Дундар.

Делегация во главе с Хулуси Акаром посетила также штаб Шестой механизированной пехотной бригады, расположенной вблизи границы с Сирией.

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