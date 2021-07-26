

США и другие страны смогут поучаствовать в переговорах между венесуэльскими властями и оппозицией. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу TeleSUR. Переговоры должны пройти в Мексике.

«Я надеюсь, что в начале августа мы сможем сесть за стол переговоров при поддержке правительства Норвегии», — добавил Мадуро. По его словам, правительство поддерживает диалог «со всеми секторами оппозиции», а повестка будущих переговоров уже согласована.

11 мая самопровозглашенный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором призвал власти к переговорам при участии международного сообщества. По его мнению, это позволит стране найти выход из затянувшегося кризиса.

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