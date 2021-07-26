

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную успешную операцию, в ходе которой на севере Ирака был ликвидирован особо опасный террорист Хакан Атеш по позывным «Сердар Пир Авеста».

По данным источников в структурах безопасности Турции, Атеш считался «ответственным за логистические операции» террористов в иракском районе Хакурк, передает «Анадолу».

Сотрудники MIT организовали слежку за террористом, орудовавшим на севере Ирака с июня 2015 года.

Атеш был нейтрализован 22 июня недалеко от селения Бирким в Хакурке.

Minval.az