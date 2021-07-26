

Американские ВВС готовы продолжать в ближайшие дни оказывать интенсивную поддержку с воздуха афганским войскам, если движение «Талибан» не прекратит наступление.

Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.

«США в последние дни интенсифицировали авиаудары, чтобы поддержать афганские силы. И мы готовы продолжать оказывать поддержку с воздуха на таком интенсивном уровне в ближайшие дни, если талибы продолжат нападения», — сказал Маккензи.

«Хотел бы ясно предупредить, что в ближайшие дни афганские власти столкнуться с непростыми испытаниями. Талибы пытаются создать видимость того, что их победа неминуема. Однако они заблуждаются: победа талибов не является чем-то неизбежным», — добавил Маккензи.

Minval.az