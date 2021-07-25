Ватикан впервые опубликовал информацию о своих владениях недвижимостью. Оказалось, что он владеет более чем 5000 объектами недвижимости, сообщает Reuters.

Эта информация содержалась в двух документах: сводном финансовом отчете Святого Престола за 2020 год и первом в истории государственном бюджете Управления церковной собственности Апостольского Престола (APSA).

APSA, своего рода главная бухгалтерия, управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает зарплату и действует как отдел закупок и отдел кадров.

Два документа с беспрецедентным количеством круговых диаграмм, графиков и карт насчитывают 30 страниц и показывают, что Ватикан владеет 4051 объектом недвижимости в Италии и около 1120 за рубежом, не считая своих дипломатических миссий по всему миру.

Только около 14% итальянской недвижимости Ватикана арендовано по рыночным ставкам, в то время как остальные были — по сниженным ставкам, многие церковными служащими. Около 40% зданий составляют школы, монастыри и больницы.

Ватикан инвестировал в недвижимость в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа. Одно здание в лондонском районе Южный Кенсингтон привело к огромным убыткам после того, как оно было куплено государственным секретариатом Ватикана в качестве инвестиции в 2014 году.

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