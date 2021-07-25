Силы противовоздушной обороны Сирии сбили обе ракеты, выпущенные двумя истребителями ВВС Израиля по провинции Дамаск. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, слова которого приводит «Лайф».

По его словам, ракеты были выпущены сегодня с 05:40 до 05:54 истребителями F-16, которые находились вне воздушного пространства Сирии. Управляемые снаряды были направлены на территорию населённого пункта Сейдат-Зейнаб.

Ракеты были сбиты при помощи комплексов российского производства «Бук-М2Э», которые находятся на вооружении в силах ПВО Сирии.

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