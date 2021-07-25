Ученые выяснили, что на леднике Шеклтон, Антарктида, не существует ни одного живого организма. Это может показаться неважным, но на самом деле очень важное открытие, которое поможет нам искать жизнь на других планетах.

Микроскопические существа — бактерии, амебы, археи и т. д. — живут практически на всей Земле — начиная с дна океана и заканчивая Эверестом.

«Жизнеспособные микробы были обнаружены даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды, и широко распространено мнение, что все среды на Земле должны содержать обнаруживаемые микроорганизмы. Это предположение, скорее всего, неверно», — пишет «Новое время» со ссылкой на IFLScience.

Дело в том, что им удалось обнаружить такое необычное место — и для этого даже не пришлось лететь на другие планеты. Ледник Шеклтон является настолько уникальным сочетанием холода, сухости и солености, что является одной из наименее приспособленных для жизни мест на Земле — даже для микробов, которые в земных условиях адаптируются практически везде.

Исследователи проанализировали более 200 образцов почвы из этого региона в поисках доказательств существования микроскопической жизни. В большей части ледника ученые все-таки находили микроорганизмы, однако около 20% тестов вообще не обнаружили микробную ДНК.

«Наша неспособность обнаружить микробы или микробную активность в определенных почвах предполагает, что эти поверхностные почвы представляют собой предел микробной активности и выживаемости, обусловленный холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды», — пишут ученые. При этом они не утверждают, что нашли абсолютно безжизненную землю.

Открытие может показаться неважным, но это не так. Микроорганизмы — один из самых важных маркеров для поиска внеземной жизни. Недавно мы как раз писали о том, как ученые ищут жизнь на Марсе не на поверхности планеты, а под ней, надеясь найти там более благоприятную среду для микробов. Подробнее можно почитать здесь и здесь.

«Учитывая, что марсианские почвы намного старше, находятся в аналогичных или даже более суровых условиях и содержат еще более высокие концентрации тех же солей… наши результаты показывают, что поиск активной жизни в поверхностных почвах на Марсе вряд ли даст положительные результаты», — приходят к выводу ученые.

Однако многие не согласны с ними. Например, Джефф Боуман из Института океанографии Скриппса, не участвовавший в исследовании, уверен, что на поверхности Земли нет пустых от жизни мест, а в ходе исследования была допущена ошибка, которая и привела к ложным выводам.

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