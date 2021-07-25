Силы безопасности и армия Афганистана уничтожили за прошедшие сутки по меньшей мере 175 боевиков радикального движения «Талибан», еще 84 получили ранения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте министерства обороны страны, передает ТАСС.

Согласно его данным, боевые операции были проведены в провинциях Нангархар, Пактика, Логар, Газни, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Саманган, Сари-Пуль, Гильменд, Бадахшан, Кундуз и Баглан.

Отмечается, что силы безопасности обнаружили и обезвредили девять самодельных взрывных устройств, установленных радикалами на дорогах.

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