В пригороде греческой столицы Афины – Вари – сработало взрывное устройство возле офиса нефтеперерабатывающей компании REVOIL. Ранен один человек, сообщает РИА Новости в воскресенье, 25 июля.

Указано, что взрывное устройство было размещено за пределами помещения и взорвалось вскоре после 23:00. Легкие ранения получил проезжавший рядом со зданием компании на мотоцикле мужчина.

На место выезжали две пожарные машины, однако взрыв не вызвал пожара. На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность.

По предварительным оценкам полиции, взорвана шашка динамита.

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