В Бразилии десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки президента Жаира Болсонару из-за его политики борьбы с коронавирусом. Протесты проходят уже четвертые выходные подряд. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Акции были анонсированы в 400 городах по всей стране.

В Рио-де-Жанейро тысячи демонстрантов присоединились к митингу в красной одежде и защитных масках. Они скандировали: «Долой коррумпированного преступника», «Импичмент — сейчас», «Мы хотим прививок, он хочет взяток». Протесты прошли также в Ресифи и Салвадоре.

Протестующие жаловались на позднее начало кампании вакцинации, высокий уровень безработицы и отсутствие поддержки малообеспеченных групп населения, экономически пострадавших от пандемии.

Minval.az