

Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 860 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции.

«С 16 июля по 12.00 25 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 11,44 миллиона человек, число жертв достигло 63, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуировано 861,9 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Еще более 296 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.

Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тысячи гектаров, разрушены 8 876 построек.

Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего, в борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.

Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

Minval.az